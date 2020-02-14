Сенсация! Депутат Европарламента заявил, что снайперы, убивавшие на киевском майдане людей, были подготовлены в Польше.

Депутат Европарламента и кандидат в президенты Польши Януш Корвин-Микке заявил изданию "Wiadomosci", что снайперы, убившие в прошлом феврале на киевском майдане 53 человека, были подготовлены в Польше.

- Майдан - это наша работа. Я сидел в Европарламенте рядом с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Паэтом, - рассказал Корвин-Микке. - Тогда в разговоре он с тогдашним главным дипломатом ЕС баронессой Кэтрин Эштон признал, что наши люди стреляли на Майдане, а не люди президента Януковича или Путина. Чтобы спровоцировать беспорядки потребовалось расстрелять 40 демонстрантов и 20 полицейских.

Корвин-Микке объяснил обескураженному журналисту, что на такие шаги Варшава пошла "чтобы заручиться благосклонностью со стороны Вашингтона". И добавил, что это уже не секрет:

"О том, кто стрелял на Майдане писал даже "Frankfurter Allgemeine Zeitung". И вообще, представитель государственного Департамента США госпожа Виктория Нуланд сказала открытым текстом, что американцы потратили 5 миллиардов долларов на дестабилизацию ситуации в Украине. На Украине мы имеем дело с американской агрессией. Путин просто тянет каштаны из огня."

Кстати, первыми о польских снайперах заявили в июне 2014 года ополченцы. Во время штурма высоты Саур-Могила они уничтожили женщину-снайпера, которая прибыла из Польши. У нее оказалась американская винтовка.

Напомним, ранее украинские власти винили в убийстве мирных граждан то бойцов украинских подразделений милицейского спецназа "Беркут", то сторонников экс-президента Виктора Януковича.