В Житомире отправят на карантин десятки строителей из Китая

Как отмечает пресс-служба, в течение двух недель за ними будут наблюдать медики.

Работников китайской компании, которая строит объездную автодорогу в Житомире, отправят на двухнедельный карантин после возвращения из Китая. Об этом сообщает РБК-Украина пресс-службы Житомирской ОГА.

"Авиарейсом из Дубая в Украину возвращается часть работников китайской компании Sinohydro Corporation Limited (SCL) после празднования китайского Нового года для продолжения строительства объездной автодороги вокруг Житомира. По данным Государственной миграционной службы, до выезда около 40 работников из КНР работало на объекте", - говорится в сообщении.