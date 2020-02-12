Взорвали банкомат и похитили четверть миллиона гривен в Николаеве

По данным правоохранителей, около 3 часов ночи неизвестные через окно проникли в отделение банка на улице Космонавтов в Ингульском районе города. Злоумышленники взорвали банкомат и похитили из него более 250 тысяч гривен.

В Николаеве ночью воскресенья, 16 февраля, неизвестные злоумышленники проникли в отделение банка, взорвали банкомат и похитили из него более четверти миллиона гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу местной полиции в Facebook.