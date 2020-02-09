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События Сегодня, 16:46990
В Славянске военные в хлам раскурочили украинскую здравницу
  В начале текущей недели народный депутат Украины Юрий Солод опубликовал информацию о том, что расквартированные на Славкурорте военные покинули территорию тамошних санаториев.
   Журналист «Карачуна» решил заглянуть на ту часть парка Славянского курорта, которую до недавних пор ограничивали шлагбаумы, КПП и укрепзаграждения.
   Напомним, что с началом военных действий жители Славянска лишились прогулочной зоны, а туристы – возможности отдыхать и лечиться в санаториях: сначала курорт был оккупирован боевиками так называемой «ДНР», а уже после освобождения города в здравницы заселились военнослужащие Вооружённых сил Украины. 
   О том, что военные, действительно, выехали с территории курорта, свидетельствует отсутствие каких-либо преград для проезда, к примеру, к санаторию Юбилейному. Здесь же у входа информацию об отъезде подтверждает и охранник, который теперь охраняет здание санатория. 
   - Военные выехали, фотографировать снаружи можно, а вот внутри – руководство запретило, – сообщил охранник, предварительно поговорив с кем-то по телефону.
   * Правда, по состоянию на 19 декабря военные продолжали выезжать с территории корпусов санатория «Донбасс». Такой вывод можно было сделать, глядя на припаркованные у входа в один из корпусов «Донбасса» военно/грузовые автомобили.
   Но особый интерес у жителей Славянска, понятное дело, имеется к нынешнему состоянию санатория «Юбилейный» – вернее того, что от него осталось. 
   До войны здесь – в киноконцертном зале и на площадке у парадного входа – проходили концерты, конкурсы поваров, фестивали и прочие праздничные мероприятия. Одно время киноконцертный зал «Юбилейного» выполнял в Славянске функции филармонии. Сегодня от былого уюта не осталось, к сожалению, ничего, кроме воспоминаний.

   Территория вокруг «Юбилейного» поросла сорняками, различные металлические конструкции покрылись ржавчиной, прогулочные аллеи имеют заброшенный вид… 
   Здание санатория (даже снаружи) выглядит удручающе: частично выбиты окна, в некоторых случаях функцию стекол выполняет клеенка. Козырек над входом полуразрушен. В целом территория вокруг санатория и его внешний вид напоминают какую-то зону отчуждения. 
   А как выглядит санаторий «Юбилейный» внутри, можно лишь представить себе... Не зря, наверное, туда никого не пускают… 
   И все таки… Как бы ни выглядели сегодня внутренние помещения «Юбилейного», думаю, что всем нам нужно умерить пыл возможных возмущений. 
   Давайте не забывать о том, что на протяжении нескольких лет санаторий эксплуатировался не обычными отдыхающими, а военными. И не в мирное время.
   Воины Вооруженных Сил Украины нередко приезжали сюда прямо с передовой, часто эмоционально еще не остыв от боев, не залечив душевные раны от потерь боевых друзей. И если накануне военные смотрели в лицо смерти, то вполне логично, что попав в санаторий, они мало задумывались о том, чтобы сохранить в санатории все имущество, комнаты, инвентарь и.т.д. в первозданном виде…
   Да, санаторий – не казарма. Но и мы, жители Славянска, не судьи. Поэтому давайте будем снисходительными, сознательными, и не станем осуждать военных за неприглядный вид санаториев. И уж тем более – не будем поддерживать обывательский визг типа «Во что военные превратили санатории!», который уже звучит из чьих-то недобрых уст…
   … А санатории – отремонтируем (ют). Кто? Те, кому положено. И будут выглядеть санатории Славкурорта еще краше и современнее. Главное, чтоб поскорее в Донбассе воцарился долгожданный мир, и чтобы украинские военные приезжали на Славянский курорт в статусе обычных отдыхающих. 
   Правда, для этого (чтобы вернуть санатории Славкурорта «к жизни»), нужно столько туда вложить сил и средств! 
Сегодня Славкурорту нужен ХОЗЯИН! Но это уже тема другой статьи.
 
 


В Славянске военные в хлам раскурочили украинскую здравницу
В Славянске военные в хлам раскурочили украинскую здравницу
В Славянске военные в хлам раскурочили украинскую здравницу
В Славянске военные в хлам раскурочили украинскую здравницу
В Славянске военные в хлам раскурочили украинскую здравницу
В Славянске военные в хлам раскурочили украинскую здравницу
В Славянске военные в хлам раскурочили украинскую здравницу
В Славянске военные в хлам раскурочили украинскую здравницу
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Теги: news, новости, Украина, Славянск, Военные, санаторий, 7dniv, 7dnivinfo  
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