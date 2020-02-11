Сорос требует отобрать Фейсбук у Цукерберга

Миллиардер-скандалист уверен, что между Белым домом и руководством крупнейшей соцсети есть "молчаливое соглашение", в рамках которого Цукерберг косвенно способствует переизбранию президента Трампа, устанавливая выгодные тому правила размещения политической рекламы.

Миллиардер-филантром Джордж Сорос в колонке для New York Times призвал лишить контроля над компанией нынешних боссов Facebook — основателя Марка Цукерберга и исполнительного директора Шерил Сандберг. Он уверен, что Цукерберг способствует переизбранию на второй срок президента США Дональда Трампа.

По его мнению, «молчаливая сделка» заключена в части правил размещения политической рекламы в экосистеме Facebook. «Они (Цукерберг и Сандберг) руководствуются единственным принципом: максимизация прибыли невзирая на последствия. Так или иначе, Facebook нельзя оставлять под их контролем».





Как напоминает Business Insider, ранее в своем выступлении на Международном экономическом форуме в Давосе Сорос уже упоминал, что взаимодействие между FB и Белым домом «набирает обороты».

Два года назад миллиардер наряду с Facebook критиковал и Google, называя техногигантов-монополистов «угрозой» для демократического общества. Один из претендентов на выдвижение в качестве кандидата в президенты от Демократической партии Элизабет Уоррен призывает разделить эти компании, а также Amazon и Apple.

Цукерберг против Кремниевой долины

Марк Цукерберг заявил, что Кремнивая долина — дом Facebook, Apple, Google и многих других ведущих ИТ-компаний США — теперь плохо приспособлена для того, чтобы начинать там бизнес. Он объяснил, что ему были нужны капитал и ресурсы для масштабирования бизнеса, поэтому он приехал в Сан-Франциско.

Нынешним стартаперам в это место с безумными ценами на жилье ехать незачем, уверен Цукерберг. Себе он ставит в заслугу то, что с помощью соцсетей легко найти своих клиентов, работая из любой точки мира. А вычислительные мощности проще арендовать в облаке, например через Amazon Web Services.