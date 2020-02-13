Возможное лекарство от коронавируса запустили в производство в Китае

15 февраля препарат "Фавэйлавэй" разработанный фармацевтической компанией Zhejiang Hisun Pharmaceutical, официально получил одобрение Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами для выхода на рынок.

Это первый препарат, который во время вспышки коронавируса нового типа получил официальное одобрение на включение в список лекарств, которые потенциально могут быть эффективны в лечении нового типа коронавируса, сообщили в правительстве.





Первое лекарство, которое может быть эффективным в борьбе с новым коронавирусом, запущено в производство в восточной китайской провинции Чжэцзян 16 февраля. Об этом сообщило правительство города Тайчжоу, передают китайские СМИ.

Сообщается, что лекарство может сыграть важную роль в лечении и профилактике заболевания.