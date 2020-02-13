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События Сегодня, 18:4635
Расстреляли из автомата кафе на Кипре
Стрельба произошла в курортном городе Айя-Напа.
Отмечается, что около двух ночи мужчина в капюшоне подошел к кафе на улице Крио Неро, открыл огонь из автомата и затем скрылся на мотоцикле. По данным полиции, целью был известный бизнесмен, который покинул заведение за 15 минут до стрельбы.
На Кипре неизвестный открывал огонь из автомата по кафе, в результате чего пострадали четверо людей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Cyprus Mail.
В результате стрельбы пострадали четверо людей. Они в тяжелом состоянии, но угрозы их жизни нет. Стрелка разыскивают
Напомним, в немецком Берлине в результате стрельбы один человек погиб, еще четверо получили ранения. В заявлении пресс-секретаря полиции говорится, что инцидент произошел в пятницу, 14 февраля, в берлинском районе Кройцберг возле концертно-спортивного зала Темподром, где проходило турецкое комедийное шоу Güldür Güldür Show.
Похожая ситуация произошла в Харькове. Патрульный стрелял в автомобиль для того, чтобы его остановить, в результате чего пострадал человек.
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