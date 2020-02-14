Украина попала в «почетную компанию» по затратам на питание

В украинском Институте аграрной экономики обнародовали данные американского министерства сельского хозяйства относительно затрат жителей разных стран на продовольствие в 2018 году.

Менее 10% на еду тратят в США, Британии, Сингапуре, Канаде, Ирландии, Швейцарии, Австралии и Австрии. Не более 15% доходов на питание расходуют в Германии, Нидерландах, Финляндии, Бельгии, Катаре, Южной Корее.

Израиль, Польша, Словакия, Венгрия, Болгария, Китай, Турция, Кувейт и Уругвай занимают места, где траты на закупку продуктов питания колеблется от 16 до 25%.

Украина заняла «почетный» 93-й номер. Доля затрат на еду относительно доходов в ней составила 42,2%. Близкую долю имеют Уганда - 44,2%, Казахстан - 44,9 %, Ангола - 48,6 %, Бангладеш - 53,5% и Нигерия - 59,0 %.