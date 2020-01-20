О ситуации на участках разведения войск на Донбассе рассказали в штабе

Сообщается, что на участке разведения №1 ситуация остается стабильной. Режим тишины соблюдается. Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляются автобусом и двумя электромобилями.

Перевезено более 4 тыс. пассажиров.

Ситуация на участках разведения сил и средств на Донбассе остается стабильной. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

Представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь.