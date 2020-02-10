 

МВФ настаивает на легализации проституции в Украине

События Сегодня, 08:0043
МВФ настаивает на легализации проституции в Украине
Международный валютный фонд (МВФ) заявил о неизбежности легализации проституции в Украине и предложил Кабинету Министров и Верховной Раде начать готовить такую законодательную инициативу уже в ближайшее время. По словам замглавы ведомства Мартина О’Райли, легальный статус проституции — признак «большинства развитых экономик».
Высокопоставленный чиновник МВФ напомнил, что Украина должна соответствовать как требованиям организации, так и вызовам в меняющемся мире.
«Легализованная и урегулированная на государственном уровне проституция – один из драйверов для национальной экономики в современном мире, по крайней мере для стран такой категории, как Независимая Украина. Вот почему мы считаем, что текущая ситуация требует коренного пересмотра, и предлагаем властям Украины начать работать над этим уже сейчас», – сказал он.
О’Райли добавил, что властям следует «найти силы проигнорировать голоса противников легализации проституции, как устаревшие и очевидно консерваторские». Любые народные возмущения по этому поводу, считает чиновник, недопустимы, поэтому правительству следует устроить разъяснительную работу для населения.
Отвечая на вопрос Reuters о том, что может грозить стране в случае отказа, О’Райли исключил такой вариант, но допустил, что процесс затянется. При этом организация оставляет за собой право блокировать финансирование тех или иных проектов для Украины, или даже обязать её выплатить часть украинского долга.
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