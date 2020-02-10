МВФ настаивает на легализации проституции в Украине

Международный валютный фонд (МВФ) заявил о неизбежности легализации проституции в Украине и предложил Кабинету Министров и Верховной Раде начать готовить такую законодательную инициативу уже в ближайшее время. По словам замглавы ведомства Мартина О’Райли, легальный статус проституции — признак «большинства развитых экономик».

Высокопоставленный чиновник МВФ напомнил, что Украина должна соответствовать как требованиям организации, так и вызовам в меняющемся мире.

«Легализованная и урегулированная на государственном уровне проституция – один из драйверов для национальной экономики в современном мире, по крайней мере для стран такой категории, как Независимая Украина. Вот почему мы считаем, что текущая ситуация требует коренного пересмотра, и предлагаем властям Украины начать работать над этим уже сейчас», – сказал он.

О’Райли добавил, что властям следует «найти силы проигнорировать голоса противников легализации проституции, как устаревшие и очевидно консерваторские». Любые народные возмущения по этому поводу, считает чиновник, недопустимы, поэтому правительству следует устроить разъяснительную работу для населения.