Пьяный полицейский в Киевской области сбил двух пешеходов, один помер

В результате аварии 28-летний пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия. Еще одного 31-летнего мужчину с травмами доставили в больницу.

В городе Бровары Киевской области пьяный полицейский сбил двух людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Нацполиции в Киевской области.

"Сотрудник полиции, находясь вне службы, ехал за рулем автомобиля „Nissan". Приближаясь к пешеходному переходу, на котором находились пешеходы, не уменьшил скорость, не остановился, чтобы предоставить преимущество им и совершил наезд на двух людей”, - сообщили в полиции.

После совершения ДТП, по словам очевидцев, водитель на авто пытался скрыться с места происшествия, однако его движение заблокировали другие неравнодушные водители.