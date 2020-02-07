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События Сегодня, 13:1430
По ситуации с коронавирусом в пятницу Рада заслушает Скалецкую
На выступление Гончарука будет отведено 20 минут.
На часе вопросов к правительству Верховная рада заслушает отчет премьер-министра Алексея Гончарука и доклад министра здравоохранения Зоряны Скалецкой о ситуации с коронавирусом. Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.
"Я бы предлагал следующий алгоритм работы: 20 минут выступление премьер-министра, вопросы-ответы. И я знаю, что коллеги будут обращаться с предложением заслушать министра здравоохранения с ситуацией, связанной с коронавирусом. Поэтому, если не будет возражений, то добавить еще полчаса времени, чтобы заслушать министра Скалецкую", - заявил Разумков.
Напомним, ранее Скалецкая сообщала, что 18 февраля за украинцами в Китай вылетит самолет, а уже 19 февраля они вернутся домой. Она добавила, что после эвакуации украинцев поместят на 14-дневный карантин.
РБК-Украина сообщало также, что на проведение эвакуации украинских граждан из Уханя Кабинет министров выделил более 4 млн гривен. Минфину было поручено осуществить указанные расходы за счет резервного фонда госбюджета.
Добавим, Министерство иностранных дел Аргентины выразило благодарность Украине за согласие эвакуировать аргентинцев из эпицентра распространения коронавируса COVID-19.
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Теги: news, новости, Украина, Рада, Скалецкая, Гончарук, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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