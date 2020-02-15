Закрепят отдельным приказом воинское приветствие "Слава Украине"

Отмена строевого устава Вооруженных сил Украины не отменит воинское приветствие "Слава Украине", так как его закрепят отдельным приказом.

В частности, Минобороны отмечает, что после отмены закона о строевом уставе ВСУ не будет отменено приветствие "Слава Украине!" - "Героям слава!". Как только эта отмена вступит в силу, Министерство обороны издаст приказ, которым будут определены.

строевые приемы и движения военнослужащих без оружия и с оружием;

строи подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах;

порядок выполнения воинского приветствия, проведения строевого смотра;

место Боевого Знамени воинской части в строю, порядок его внесения и вынесения;

обязанности военнослужащих перед построением и в строю и требования к их строевому обучению.

В соответствующем приказе будут сохранены определенные в настоящее время требования по выполнению воинского приветствия, а именно приветствия "Слава Украине!" и ответа на него "Героям слава!".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.