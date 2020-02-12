ФСБ стоит за убийством грузина в Германии - Bellingcat

Расследователи установили, что подготовкой к убийству руководил глава благотворительного фонда "Вымпел" для бывших офицеров спецназа ФСБ Эдуард Бендерский.

Международная группа журналистов-расследователей Bellingcat выяснила, что убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе прошлого года было запланировано и организовано российской Федеральной службой безопасности. Об этом говорится в отчете Bellingcat.

"Однако мы определили, что существенная поддержка операции - как для обучения убийцы, так и для выдачи поддельных документов, удостоверяющих личность - была оказана непосредственно ФСБ и на основе так называемого Центра специальных операций ФСБ", - говорится в отчете.

При этом журналисты утверждают, что и ФСБ, и российская полиция знали о личности задержанного убийцы, но солгали немецким властям, отрицая, что "Вадим Соколов" был не настоящей личностью. Одновременно с тем россияне пытались уничтожить все публичные данные, касающиеся подлинной личности убийцы, а также данные, связанные с его ближайшими родственниками.