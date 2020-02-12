 

ФСБ стоит за убийством грузина в Германии - Bellingcat

События Сегодня, 20:2345
ФСБ стоит за убийством грузина в Германии - Bellingcat
Расследователи установили, что подготовкой к убийству руководил глава благотворительного фонда "Вымпел" для бывших офицеров спецназа ФСБ Эдуард Бендерский.
Международная группа журналистов-расследователей Bellingcat выяснила, что убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе прошлого года было запланировано и организовано российской Федеральной службой безопасности. Об этом говорится в отчете Bellingcat.
"Однако мы определили, что существенная поддержка операции - как для обучения убийцы, так и для выдачи поддельных документов, удостоверяющих личность - была оказана непосредственно ФСБ и на основе так называемого Центра специальных операций ФСБ", - говорится в отчете.
При этом журналисты утверждают, что и ФСБ, и российская полиция знали о личности задержанного убийцы, но солгали немецким властям, отрицая, что "Вадим Соколов" был не настоящей личностью. Одновременно с тем россияне пытались уничтожить все публичные данные, касающиеся подлинной личности убийцы, а также данные, связанные с его ближайшими родственниками.
"Это расследование окончательно устанавливает, что главная служба безопасности российского государства подготовила и совершила экстерриториальное убийство в столице Германии в 2019 году. Альтернативные гипотезы, связывающие убийство с криминальными группировками главы Чечни Рамзана Кадырова или даже личная месть бывших или нынешних сотрудников службы безопасности, теперь могут быть исключены как маловероятные", - отметили в Bellingcat.
Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам о ней: выделите текст и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!
Теги: news, новости, Украина, ФСБ, убийство, Грузин, 7dniv, 7dnivinfo, Германия  
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
Чекушка
Чекушка
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
Украина. Страна. Государство. Отечество
Украина. Страна. Государство. Отечество
Что такое государственная власть? Природа власти
Что такое государственная власть? Природа власти
Украина. Что такое внешняя политика? Взаимосвязь внешней и внутренней политики
Украина. Что такое внешняя политика? Взаимосвязь внешней и внутренней политики

Новости по теме

Полиция обнародовала дополнительные доказательства по делу Шеремета
Полиция обнародовала дополнительные доказательства по делу Шеремета
12-фев-2020, 16:22
Авиакатастрофу в Иране по трем статьям расследует СБУ
Авиакатастрофу в Иране по трем статьям расследует СБУ
13-янв-2020, 16:21
Возможное место запуска ракеты по самолету МАУ установила Bellingcat
Возможное место запуска ракеты по самолету МАУ установила Bellingcat
10-янв-2020, 10:32
Подписание соглашения о транзите газа оценила позитивно Меркель
Подписание соглашения о транзите газа оценила позитивно Меркель
31-дек-2019, 15:12
В России заявили о готовности предоставить новые данные по делу крушения МН17
В России заявили о готовности предоставить новые данные по делу крушения МН17
23-дек-2019, 16:23

Последние новости

21:24
Политика
Милованов заявил, что Кабмин с лёгкостью отдаст любой из государственных университетов или больниц частным инвесторам
20:35
Политика
Немедленного освобождения украинских рыбаков требует МИД
20:31
Политика
Текст закона о Нацагентстве по преодолению последствий агрессии РФ появился в Раде
20:28
Общество / События
Тактику и методологию расследования дел Майдана меняет ГБР
20:25
События
От статуса потерпевших майдана отказались четыре человека
20:23
События
ФСБ стоит за убийством грузина в Германии - Bellingcat
18:51
Общество / События
В сети появилось видео из самого закрытого на сегодня города в мире - Ухань
16:48
Политика
Фракция "Слуга народа" предлагает усилить ответственность за оскорбления и клевету в сторону военнослужащих
16:45
Политика
Был опубликован отчет о деятельности Кабмина за 2019 год
16:43
Политика
Переговоры о компенсации с Ираном от имени пяти стран будет вести Украина
16:42
Политика
Отстранение прокуроров по делу МН17 разъяснил Пристайко
16:40
События
Закрепят отдельным приказом воинское приветствие "Слава Украине"
16:38
События
Полицейского, устроившего смертельное ДТП в Броварах, уволили со службы
16:37
Политика
Новое уголовное производство в рамках дел Майдана открыло ГБР
14:32
Политика
Министр Кабмина Дубилет без тендера освоил через свою компанию 25 млн.€ государственных средств на диджитализацию.
13:14
События
По ситуации с коронавирусом в пятницу Рада заслушает Скалецкую
13:12
Политика
На идею Зеленского о патрулировании границы на Донбассе отреагировали у Путина
13:10
Политика
Отчет правительства на этой неделе рассмотрит комитет Рады
12:44
Экономика
Сумму убытков от оккупации Крыма уточнил "Нафтогаз"
10:33
Политика
Обученный в США украинский нардеп утверждает, что националистический лозунг «Слава Украине! Героям Слава!» навсегда останется в армии.

Новости ТОП-7

Сорос объявил Украине войну. Он хочет продать Украину на аукционе96586
Разум восторжествовал! Приветствие военных "Слава Украине!" и "Героям слава!" отменили90133
Сенсация! Депутат Европарламента заявил, что снайперы, убивавшие на киевском майдане людей, были подготовлены в Польше.64598
С 1 марта в Бельгии будут сажать в тюрьму за пропаганду традиционных семейных ценностей14691
Обученный в США украинский нардеп утверждает, что националистический лозунг «Слава Украине! Героям Слава!» навсегда останется в армии.12353
В сеть слили информацию с перечнем украинских заводов, производящих вредное сливочное масло.10518
Глава НАТО призвал президента Украины прекратить затянувшуюся войну на Донбассе. Она становится обузой для стран – участниц НАТО8506

Досуг

Ткани для штор: правила выбора
Ткани для штор: правила выбора
В обустройстве уютного дома важное место занимают шторы
13-фев-2020, 19:27346
Прижимные грили
Прижимные грили
Среди множества специального профессионального оборудования для заведений, занимающихся общественным питанием, выделяются
13-фев-2020, 14:12340
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка) Эксклюзив
Сказка для взрослых и детей из цикла "Рождественские рассказы".
12-фев-2020, 11:392786
Красивые платья: для каких случаев они уместны?
Красивые платья: для каких случаев они уместны?
Выбрать универсальное красивое платье — задача не из простых
31-янв-2020, 09:15687
Наушники FiiO. Испытательный срок
Наушники FiiO. Испытательный срок
Относительно молодая китайская компания FiiO добиралась к производству высоклассных наушников
23-янв-2020, 19:281121
Виды контактных линз. Как выбрать
Виды контактных линз. Как выбрать
Для тех, кто решил применить контактную коррекцию зрения
23-янв-2020, 18:581439

События

Тактику и методологию расследования дел Майдана меняет ГБР
Тактику и методологию расследования дел Майдана меняет ГБР
Расследование ускорят после передачи всех дел из Офиса генпрокурора
Сегодня, 20:2869
От статуса потерпевших майдана отказались четыре человека
От статуса потерпевших майдана отказались четыре человека
ГБР не называет, кто именно отказался от такого статуса
Сегодня, 20:2546
ФСБ стоит за убийством грузина в Германии - Bellingcat
ФСБ стоит за убийством грузина в Германии - Bellingcat
Подготовкой к убийству руководил глава благотворительного фонда для бывших офицеров ФСБ
Сегодня, 20:2357
В сети появилось видео из самого закрытого на сегодня города в мире - Ухань
В сети появилось видео из самого закрытого на сегодня города в мире - Ухань
В Ухане - мегаполисе с 12-миллионным населением - ещё месяц назад бурлила жизнь
Сегодня, 18:51148
Закрепят отдельным приказом воинское приветствие "Слава Украине"
Закрепят отдельным приказом воинское приветствие "Слава Украине"
Приказ будет издан после вступления в силу закона об отмене Устава ВСУ
Сегодня, 16:40132
Полицейского, устроившего смертельное ДТП в Броварах, уволили со службы
Полицейского, устроившего смертельное ДТП в Броварах, уволили со службы
Полицейский в состоянии опьянения сбил двоих пешеходов, после чего пытался скрыться
Сегодня, 16:3874
7 Днів