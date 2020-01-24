От статуса потерпевших майдана отказались четыре человека

За последнее время в ходе расследования дел Майдана четыре человека отказались от статуса потерпевших.

Об этом на брифинге заявил следователь Госбюро Александр Чорноблавский, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, он не знает, с чем это связано, но в течение 2018-2019 годов четыре человека отказались от статуса потерпевших. При этом заявления начинают поступать в новое управление ГБР, которое занимается делами Майдана.