Криминального авторитета времен Януковича арестовал Суд

Мера пресечения для задержанного накануне подозреваемого была избрана вечером 17 февраля.

Заводской районный суд Запорожья арестовал на 60 суток Евгения Анисимова - предполагаемого лидера преступной организации, которая занималась вымогательством денег у предпринимателей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".