Военная разведка Нидерландов на основании источников, которые были сочтены надежными, пришла к выводу, что «рейс MH17 (малайзийского Boeing, разбившегося в Донбассе в 2014 году) летел за пределами всех выявленных и действующих позиций Украины и России, где были развернуты системы 9K37M1 "Бук M1"».

Скриншоты соответствующих документов опубликованы на платформе для независимых журналистов Bonanza Media.

Письмо разведки было адресовано государственному прокурору в Национальной прокуратуре по борьбе с терроризмом. Оно было отправлено 21 сентября 2016 года, за неделю до пресс-конференции совместной следственной группы, JIT. Bonanza Media делает вывод, что за неделю перед конференцией у JIT не было информации из надежного источника о том, что какой-либо российский «Бук М1» пересекал границу с Украиной в любой момент конфликта.

Рейс МН17, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля. На борту Boeing было 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли. В июне 2019 года JIT назвала имена четверых подозреваемых в крушении самолета: украинец Леонид Харченко (позывной «Крот»), россиянин Сергей Дубинский (позывной «Хмурый»), россиянин Олег Пулатов (позывные «Гюрза» и «Халиф»), россиянин Игорь Гиркин (Стрелков, позывной «Стрелок»). Следователи считают, что все четверо причастны к доставке ЗРК «Бук», с помощью которого был сбит пассажирский самолет.