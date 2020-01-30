Еще в одной стране зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом

Министр здравоохранения страны объявил о положительном диагнозе двух случаев коронавирусной инфекции в городе Кум.

Первые случаи заражения коронавирусом зафиксировали в Иране, больные двое людей. Об этом сообщает издание ISNA.

Напомним, ученые из Китая заявили, что несколько из отобранных препаратов показали хорошие результаты при лечении коронавируса COVID-2019. Исследователи отобрали 5000 лекарств-кандидатов для лечения коронавируса, из них самыми эффективными оказались Хлорохинфосфат, Фавипиравир и Ремдесивир.