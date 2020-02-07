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События Вчера, 18:4873
Проводятся обыски в Одесском морском порту и офисе АМПУ
По данным следствия, руководство ГП "Администрация морских портов Украины" и ГП "Одесский морской торговый порт" может быть причастным к масштабным злоупотреблениям, из-за которых государству ежегодно были нанесены убытки в особо крупных размерах.
В среду, 19 февраля, Офис генерального прокурора совместно со Службой безопасности Украины проводит обыски в помещениях Одесского морского торгового порта, Администрации морских портов и их структурных подразделениях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
По версии следствия, на протяжении пяти лет должностные лица государственных предприятий, вероятно, сдавали в аренду приближенным к ним коммерческим структурам буксиры государственного портового флота по значительно заниженным тарифам.
По данным следствия, руководство порта утвердило для бизнесменов расценки, которые в десятки раз были ниже фактических расходов, а арендные ставки не включали надбавки за работу в выходные, праздничные дни и ночью.
"Вместе с тем, расходы на обслуживание, топливо и ремонт буксиров Одесский морской торговый порт осуществлял себе в убыток", - говорится в сообщении.
Так, фирмы-арендаторы предоставляли услуги по буксировке, которые ранее предоставляли госпредприятия и получали от судовладельцев значительные прибыли, которые должны были поступать в бюджет.
По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) УК Украины.
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Теги: news, новости, Украина, Обыски, Одесса, Порт, 7dniv, 7dnivinfo  
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