Четыре объекта готовы к приему эвакуированных из Китая - Минздрав

Заместитель министра здравоохранения Украины Дмитрий Коваль заявил, что для приема эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев готовы все четыре места. Об этом он сообщил во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, все четыре места находятся в разных городах Украины.

"Есть четыре места дислокации. Учитывая настроения, которые мы можем наблюдать, эти места не разглашаются. Все четыре места готовы к приему граждан и иностранцев", - заявил Коваль.

Напомним, 19 февраля украинский самолет прибыл в город Ухань провинции Хубэй (Китай) для эвакуации граждан Украины и иностранцев в связи с эпидемией коронавируса. На борту самолета находится опытная команда медиков.