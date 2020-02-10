Из Китая вылетел самолет с эвакуированными украинцами

Сообщается, что самолет вылетел в 00:30 по местному времени (18:30 по Киеву).

Самолет Boeing 737-700 NG авиакомпании SkyUp с эвакуированными из провинции Ухань украинцами вылетел из Китая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу украинского посольства в Китае.

Ранее сообщалось, что борт с эвакуированными украинцами должен прилететь в аэропорт "Борисполь" 20 февраля в 8 утра. Украинский самолет вывезет из Уханя 48 украинцев и 29 иностранцев - граждан Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании.