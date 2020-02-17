Больше тысячи человек заразились коронавирусом вне Китая

По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебреесуса, сегодня известно о 7 смертельных случаях от коронавируса за пределами Китая.

За пределами Китая зарегистрировано 1076 случаев заболевания новым коронавирусом COVID-19 в 26 странах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Всемирной организации здравоохранения в Twitter.

В частности, за последние сутки 5 новых случаев заражения произошло в Иране, из которых 2 были летальными.