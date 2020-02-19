В селе Руденковка заблокировали колонну автобусов с эвакуированными украинцами

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Колонну автобусов на пути к медицинскому заведению, где планируют разместить эвакуированных из Уханя украинцев, заблокировали за семь километров в селе Руденковка. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина. Колонну автобусов на пути к медицинскому заведению, где планируют разместить эвакуированных из Уханя украинцев, заблокировали за семь километров в селе Руденковка. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

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