В селе Руденковка заблокировали колонну автобусов с эвакуированными украинцами
Колонну автобусов на пути к медицинскому заведению, где планируют разместить эвакуированных из Уханя украинцев, заблокировали за семь километров в селе Руденковка. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам о ней: выделите текст и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!
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