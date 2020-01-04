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События Вчера, 20:3689
В Новых Санжарах митингующие напали на автобусы, побиты стекла
Митингующие в Новых Санжарах напали на автобусы, в которых находятся эвакуированные из китайского города Уханя украинцы. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
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