В Новых Санжарах митингующие напали на автобусы, побиты стекла

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Митингующие в Новых Санжарах напали на автобусы, в которых находятся эвакуированные из китайского города Уханя украинцы. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

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