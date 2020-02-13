Пять дел из-за столкновений в Новых Санжарах открыла Полиция

Полиция в Полтавской области открыла пять уголовных производств по итогам столкновений в Новых Санжарах.
Об этом сообщил руководитель полиции в Полтавской области Иван Выговский во время сессии Полтавского областного совета, передает корреспондент РБК-Украина.
По его словам, в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) внесены 5 уголовных производств по ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка), 294 (массовые беспорядки), 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии), 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия), 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).