Пять дел из-за столкновений в Новых Санжарах открыла Полиция

Полиция в Полтавской области открыла пять уголовных производств по итогам столкновений в Новых Санжарах.

Об этом сообщил руководитель полиции в Полтавской области Иван Выговский во время сессии Полтавского областного совета, передает корреспондент РБК-Украина.