К 6 годам тюрьмы Гриценко приговорил суд в России

Как отмечается, Второй Западный окружной военный суд Москвы заочно приговорил Гриценко к шести годам колонии за якобы призывы к террористическим актам на территории РФ.
Суд в РФ приговорил экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко к шести годам тюрьмы. Об этом сообщают росСМИ.
Прокурор попросил 9 лет для Гриценко и запретить ему четыре года после освобождения размещать обращения и другие материалы в Сети.
"Суд, выслушав мнения сторон, признал виновным Гриценко по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Призывы к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации с использованием средств массовой информации") и постановил назначить ему заочное наказание в виде шести лет колонии общего режима", - огласил приговор судья Даниил Логачев.