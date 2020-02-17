К 6 годам тюрьмы Гриценко приговорил суд в России

Как отмечается, Второй Западный окружной военный суд Москвы заочно приговорил Гриценко к шести годам колонии за якобы призывы к террористическим актам на территории РФ.

Суд в РФ приговорил экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко к шести годам тюрьмы. Об этом сообщают росСМИ.

Прокурор попросил 9 лет для Гриценко и запретить ему четыре года после освобождения размещать обращения и другие материалы в Сети.