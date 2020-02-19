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События Сегодня, 15:47150
Министр здравоохранения, прервав свой карантин, поехала разносить возможный коронавирус по столице
На фото: врач, медсестра и Министр.
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая ранее выразила желание пройти полный этап 14-дневного карантина вместе с эвакуированными украинцами, покинула территорию "Новых Санжар" в Полтавской области. Об этом сообщил журналистам начальник медцентра Александр Блинов, передает корреспондент УНН.
"Госпожа министр сейчас выехала. Вчера она была с нами до 2:00, контактировала с теми работниками, которые работают в боксе. Сегодня она изъявила желание пойти к людям, и с ними пообщаться", - рассказал Блинов.
Он сообщил, что министр планирует вернуться на обсервацию, однако когда - "надо у нее спросить". Для Скалецкой обустроят место в отдельном здании, однако, кроме нее, в "Новых Санжарах" работают еще три представителя МОЗ.
"Мы ей сделаем домик, человеку надо работать", - рассказал начальник медучреждения.
Министр здравоохранения, прервав свой карантин, поехала  разносить возможный коронавирус по столице.
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