Министр здравоохранения, прервав свой карантин, поехала  разносить возможный коронавирус по столице.

На фото: врач, медсестра и Министр.



Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая ранее выразила желание пройти полный этап 14-дневного карантина вместе с эвакуированными украинцами, покинула территорию "Новых Санжар" в Полтавской области. Об этом сообщил журналистам начальник медцентра Александр Блинов, передает корреспондент УНН.

"Госпожа министр сейчас выехала. Вчера она была с нами до 2:00, контактировала с теми работниками, которые работают в боксе. Сегодня она изъявила желание пойти к людям, и с ними пообщаться", - рассказал Блинов.

Он сообщил, что министр планирует вернуться на обсервацию, однако когда - "надо у нее спросить". Для Скалецкой обустроят место в отдельном здании, однако, кроме нее, в "Новых Санжарах" работают еще три представителя МОЗ.

"Мы ей сделаем домик, человеку надо работать", - рассказал начальник медучреждения.