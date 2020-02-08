В США НАКОНЕЦ-ТО БУДУТ ПРОДАВАТЬ КИНДЕР-СЮРПРИЗЫ

Каждый год в мире продается три с половиной миллиарда шоколадных яиц Kinder Surprise. Но в США их найти практически невозможно — подобные изделия запрещает закон, который действует в стране уже 80 лет.

Но сейчас ситуация изменится — на американском рынке появятся особенные версии Kinder, не подпадающие под запрет. Правда, это будут не совсем киндер-сюрпризы, к которым привыкли дети во всем мире.

Ведь все дело в пластиковой игрушке, которая спрятана внутри шоколадного яйца — власти США считают, что дети могут ее проглотить и задохнуться. Запрет на подобные изделия действует с 1936 года, когда был принят закон, не разрешающий прятать несъедобные предметы внутри еды.

Классический Kinder Surprise итальянская компания Ferrero выпустила в 1974 году. В 2001-м появился Kinder Joy — десерт, который также сделан в форме яйца, но устроен по-другому.

Если в обычном киндер-сюрпризе форму создает шоколадная оболочка, а контейнер с игрушкой спрятан внутри, то в Kinder Joy упаковка пластиковая. Изделие раскрывается на две части: в одной половинке спрятан шоколад, в другой — игрушка.