Экстрадировать Левина в Украину разрешил суд Болгарии

Местный прокурор Георгий Чинев заявил, что суд счел ходатайство об экстрадиции Левина обоснованным. Несмотря на это защита Алексея Левина имеет право подать апелляцию.

Суд в Болгарии принял решение об экстрадиции в Украину задержанного ранее Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в причастности к убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает РБК-Украина со ссілкой на местное издание "Флагман".

"Если он подаст апелляцию, апелляционный суд рассмотрит дело в течение 7 дней. В то же время, чтобы обеспечить фактическую передачу лица, суд также принял решение о его аресте", - заявил прокурор.

Напомним, Украина просит Болгарию экстрадировать Алексея Левина. По данным РБК-Украина, запрос на экстрадицию Левина представители Офиса генерального прокурора отправили еще 24 января. Теперь Киев ждет ответ болгарской стороны на запрос.