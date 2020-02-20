Анализы на коронавирус сдадут Эвакуированные из Уханя

По словам Коваля, всех эвакуированных граждан, которые находятся на обсервации в медицинском центре "Новые Санжары", проверят на коронавирус с помощью украинских тест-систем.

Эвакуированные из китайского Уханя граждане сегодня, 22 февраля, сдадут кровь для исследования на присутствие коронавируса COVID-2019. Об этом во время брифинга в Кабмине заявил заместитель министра здравоохранения Украины Дмитрий Коваль, передает корреспондент РБК-Украина.