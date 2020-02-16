В Южной Корее из-за коронавируса закрывает завод Samsung

Сообщается, что 22 февраля во сотрудника Samsung Electronics, который работает в Gumi Complex, был обнаружен новый коронавирус (COVID-19).
Компания Samsung Electronics закрывает завод по производству смартфонов в Южной Корее после того, как у одного из работников обнаружили коронавирус. Об этом сообщает CNN.
Завод закрывают до утра 24 февраля, а этаж, где работает зараженный сотрудник, будет закрыто до 25 февраля. Компания планирует провести дезинфекцию помещений. Также компания изолировала сотрудников, контактировавших с зараженным коллегой.