В Южной Корее из-за коронавируса закрывает завод Samsung

Сообщается, что 22 февраля во сотрудника Samsung Electronics, который работает в Gumi Complex, был обнаружен новый коронавирус (COVID-19).

Компания Samsung Electronics закрывает завод по производству смартфонов в Южной Корее после того, как у одного из работников обнаружили коронавирус. Об этом сообщает CNN.