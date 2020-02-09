В пять раз превышающий запасы страны золотой рудник нашли в Индии

По данным издания, если подсчеты ученых верны, то страна по золотому запасу выйдет на второе место в мире после США. Сейчас запасы Индии оцениваются в 620 тонн, у США - 8,1 тыс. тонны. В настоящее время второе место по запасам золота занимает Германия - 3,4 тыс. тонны.

Индийские геологи обнаружили в северной провинции Уттар Прадеш месторождение золотой руды, запасы которого оцениваются почти в 3 тысячи тонн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of India.