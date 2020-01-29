Высокая лавинная опасность сохраняется в Карпатах

По данным украинских синоптиков, в воскресенье сход снежных лавин возможен в горах Ивано-Франковской области. В связи с этим в Карпатах был объявлен 3 уровень опасности.

В Карпатах сегодня, 23 февраля, сохраняется высокая вероятность схода снежных лавин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, ранее синоптики предупреждали, что в период с 22 по 24 февраля в Карпатах сохраняется значительная опасность схождения снежных лавин. В горах Ивано-Франковской области объявили 3 уровень опасности.