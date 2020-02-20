В Китае количество жертв коронавируса превысило 2440 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в 31 провинции в материковом Китае достигло 76 936 человек. В настоящий момент болеют 51 606 человек, из них 10 968 человек находятся в тяжелом состоянии, 22 тысячи 888 человек выписаны из больниц.

Количество погибших от пневмонии, вызванной новым видом коронавируса COVID-19, в Китае выросло до 2442 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную комиссию по здравоохранению КНР.

За последние сутки по всей стране были выявлены 648 новых случаев заражения, из больниц выписали 2230 человек, скончались 97 (из них 96 - в провинции Хубэй).

В настоящее время зарегистрировано еще свыше 4,1 тысячи случаев с подозрением на заражение коронавирусом, более 106 тысяч человек, которые имели тесный контакт с больными, находятся под медицинским наблюдением.

В провинции Хубэй, в очаге эпидемии, за сутки было подтверждено 630 случаев заражения (541 в городе Ухань), выписаны 1742 человека (965 - в Ухане), зарегистрировано 96 летальных случаев (82 - в Ухане).