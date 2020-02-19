Увеличение количества взрывов на Донбассе зафиксировала СММ ОБСЕ

Так, в Донецкой области наблюдатели констатировали увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав больше взрывов (195), чем в предыдущем отчетном периоде (90 взрывов).

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ 21 февраля зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщается в опубликованном 22 февраля отчете СММ ОБСЕ в Украине.

Две трети нарушений режима прекращения огня, в частности большинство взрывов, зафиксировано в районах на юго-восток от н.п. Светлодарск (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка), а также в районах к северу и северо-северо-востоку от н. п. Широкине (подконтрольный правительству, 100 км на юг от Донецка).