23 участникам беспорядков в Новых Санжарах полиция готовит подозрения

По его словам, в целом дела возбуждены по пяти статьями - перекрытие транспортных магистралей, массовые незаконные акции, угрозы и нападения на сотрудников полиции, разжигание межнациональной розни, публичные призывы к ненависти, в том числе в отношении иностранных граждан, которые находятся в Новых Санжарах.

В деле о беспорядках в Новых Санжарах Полтавской области полиция готовит подозрения 23 участникам столкновений. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.