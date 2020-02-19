Случаями коронавируса без связи с Китаем обеспокоена ВОЗ

В организации выразили обеспокоенность в связи с ростом количества случаев, когда зараженные коронавирусом не посещали Китай и не контактировали с другими больными.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена случаями заражения коронавирусом в мире без четкой связи с Китаем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SBS.

"Нашей самой большой проблемой по-прежнему остается возможность распространения COVID-19 в странах со слабыми системами здравоохранения", - подчеркнули в ВОЗ.