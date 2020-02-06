О проезде по дорогам госзначения рассказали в "Укравтодоре"

Так, 23 февраля небольшой снег наблюдается в Луганской области, местами дожди в Волынской и Черновицкой областях, на остальной территории Украины без осадков.

В "Укравтодоре" рассказали о проезде по дорогам государственного значения. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

"Покрытие на дорогах государственного значения преимущественно сухое. На перевальных участках дорог без осадков... Состояние покрытия сухое... В течение суток на "горячую линию" Укравтодора не поступало обращений от водителей по поводу неудовлетворительного зимнего содержания дорог. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен", - указано в сообщении.

Отмечается, что на дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, скругленных участков и тому подобное.