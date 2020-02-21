В "Новых Санжарах" иностранке в обсервации понадобилась помощь врачей

По словам Ляшко, в иностранной гражданки в обсервации вчера появился боль в животе. После осмотра и консультирования со специалистом, было принято решение о вызове скорой помощи для проведения дополнительного обследования.

Эвакуированной из Уханя иностранке, которая находится в обсервации на территории медцентра "Новые Санжары", вчера понадобилась неотложная помощь врачей. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook.

"Врачи прибыли с передвижным аппаратом для проведения ультразвуковой диагностики и со специальными контейнерами для забора проб. Полтавские медики сработали оперативно. Зашли, провели медицинский осмотр и вышли из помещения обсерватора с соблюдением всех противоэпидемических норм", - рассказал он.

Представитель минздрава отметил, что врачи диагностировали у иностранки обострение хронической гастроэнтерологической болезни. Сейчас эвакуированная гражданка чувствует себя хорошо. Признаков ОРЗ в данной иностранки и других граждан в обсервации нет.