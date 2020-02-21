 

В "Новых Санжарах" иностранке в обсервации понадобилась помощь врачей

События Сегодня, 12:31730
В "Новых Санжарах" иностранке в обсервации понадобилась помощь врачей
По словам Ляшко, в иностранной гражданки в обсервации вчера появился боль в животе. После осмотра и консультирования со специалистом, было принято решение о вызове скорой помощи для проведения дополнительного обследования.
Эвакуированной из Уханя иностранке, которая находится в обсервации на территории медцентра "Новые Санжары", вчера понадобилась неотложная помощь врачей. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook.
"Врачи прибыли с передвижным аппаратом для проведения ультразвуковой диагностики и со специальными контейнерами для забора проб. Полтавские медики сработали оперативно. Зашли, провели медицинский осмотр и вышли из помещения обсерватора с соблюдением всех противоэпидемических норм", - рассказал он.
Представитель минздрава отметил, что врачи диагностировали у иностранки обострение хронической гастроэнтерологической болезни. Сейчас эвакуированная гражданка чувствует себя хорошо. Признаков ОРЗ в данной иностранки и других граждан в обсервации нет.
"Врачи составили план лечения, назначили диетическое меню и оставили на наблюдение в обсервации. Сейчас эвакуированная чувствует себя хорошо. Подчеркиваю, что никаких признаков острых респираторных заболеваний нет", - добавил Ляшко.
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