Для эвакуированных из Китая украинцев срок обсервации менять не будут

Отвечая на вопрос журналистов о сроках инкубационного периода коронавируса, Ляшко подтвердил информацию ведомства и сослался на рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что срок обсервации для эвакуированных из китайского Уханя граждан Украины составит 14 дней. Об этом он заявил на брифинге, 23 февраля, передает РБК-Украина.

Напомним, ранее Виктор Ляшко назвал условия, при которых могут продлить срок изоляции эвакуированных из китайского города Уханя украинцев. По его словам, если в течение обсервации у кого-то из находящихся на карантине будут проявляться симптомы коронавируса, он будет госпитализирован.