Более метра снега выпало в Карпатах

Так, по состоянию на 8 утра на снеголавинной станции Пожижевская зафиксировано высоту снежного покрова 36-133 сантиметров. Температура воздуха достигает -4,8 градусов. Снег вьюжный, нестабилен.

По состоянию на воскресенье, 23 февраля, высота снежного покрова в Карпатах местами превышает один метр. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр в Facebook.

Кроме того, от 31 до 76 сантиметров снега выпало в районе снеголавинные станции Плай. Отмечается, что снег свежий, пылевидных и хорошо закреплен. Температура воздуха на снеголавинной станции до -4,6 градусов.

Также на снеголавинные поста Драгобрат высота снежного покрова составляет 123 см.