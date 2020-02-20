Задержали на взятке директора одного из заводов концерна "Укроборонпром"

Данную сумму чиновник получил за заключение договора хранения имущества и далее - заключение договора аренды нежилого помещения, которое находится на территории завода, входящего в состав ГК "Укроборонпром".

Сотрудники военной прокуратуры задержали на взятке в 5 тысяч долларов директора Шосткинского казенного завода "Звезда". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Военной прокуратуры Центрального региона.

"21.02.2020 задокументирован факт получения неправомерной выгоды в размере 5 тысяч долларов США директором Казенного предприятия "Шосткинский казенный завод Звезда", - информируют в прокуратуре.

В частности, 21 февраля директора задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, неправомерная выгода была изъята.