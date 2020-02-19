 

Китайский коронавирус поразил Италию, количество зараженных превысило 100 человек

События Сегодня, 19:3157
Китайский коронавирус поразил Италию, количество зараженных превысило 100 человек
Так, по данным Борелли, тесты на коронавирус дали положительный результат у 132 человек.
Число заражений новым типом коронавируса в Италии превысило 130 человек. Об этом заявил глава национальной службы Гражданской обороны Анджело Борелли, передает CNN.
"Двое из них уже скончались, один выздоровел. В настоящее время число лиц, находящихся под наблюдением врачей, составляет 129 человек, причем 54 из них госпитализированы, 26 человек сейчас находятся в отделениях интенсивной терапии. В случае необходимости власти готовы размещать зараженных вирусом лиц на объектах вооруженных сил Италии, где будет введен карантин. Для этих целей уже подготовлены более 5 тысяч мест в военных казармах", - сказал он.
Указано также, что глава области Ломбардия Аттилио Фонтана подписал в воскресенье распоряжение о закрытии всех школ на территории региона. Кроме того, в области наложен запрет на проведение любых видов массовых манифестаций. Аналогичное меры в настоящее время рассматривают власти Эмилии-Романьи. В Пьемонте же на неделю прекращена деятельность университетов.
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