В Новых Санжарах правоохранители работают в штатном режиме

Персонал санатория, медики, сотрудники Национальной полиции, офицеры Национальной гвардии и спасатели осуществляют свою работу в штатном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

По его словам, правоохранители и спецперсонал обеспечивают порядок на территории и по периметру объекта, а также на территории населенного пункта.