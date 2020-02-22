Акция против оккупации Крыма прошла в Стамбуле

Организатором акции протеста выступил Крымскотатарский центр в Стамбуле. В нем митинге участие представители крымскотатарских, тюркских и украинских союзов. Участники мероприятия протестовали против прекращения работы крымскотатарского телеканала ATR.

В Стамбуле (Турция) на площади Бейазит в воскресенье, 23 февраля, состоялся митинг-протест против оккупации Россией украинского полуострова Крым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральное консульство Украины в Стамбуле.