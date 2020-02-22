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События Вчера, 22:1746
Акция против оккупации Крыма прошла в Стамбуле
Организатором акции протеста выступил Крымскотатарский центр в Стамбуле. В нем митинге участие представители крымскотатарских, тюркских и украинских союзов. Участники мероприятия протестовали против прекращения работы крымскотатарского телеканала ATR.
В Стамбуле (Турция) на площади Бейазит в воскресенье, 23 февраля, состоялся митинг-протест против оккупации Россией украинского полуострова Крым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральное консульство Украины в Стамбуле.
"Уже 6 лет наши соотечественники находятся в очень трудном положении - они не имеют возможности соблюдать свои обычаи, свободно исповедовать свою веру, учиться на своем языке. Сейчас крымские татары, живущие в Крыму, подвергаются гонениям из-за своей национальности и религии", - написала в сообщении о проведении митинга Алия Усенова.
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