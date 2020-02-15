Еще 150 людей умерли от коронавируса за сутки в Китае

В то же время сообщается, что количество зараженных коронавирусом за сутки снизилось с 648 в субботу до 409 в воскресенье.

В воскресенье 23 фераля в Китае от коронавируса умерло еще 150 человек, в результате чего количество жертв возросло до 2 592. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Число новых смертей, однако, выросло до 150 с 97 за тот же период", - говорится в сообщении.