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События Сегодня, 09:5944
Ликвидацию своего основателя в Йемене подтвердила "Аль-Каида"
Отмечается, что гибель аль-Райми подтвердила неправительственная мониторинговая организация Site Intelligence Group.
Террористическая группировка "Аль-Каида" подтвердила факт гибели Касема аль-Райми - главаря исламистской группировки "Аль-Кайда на Аравийском полуострове". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".
Напомним, в начале февраля Белый дом заявил, что американским военным удалось в ходе спецоперации в Йемене ликвидировать главаря террористической группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" (АКАП) Касема ар-Райми.
Ар-Райми присоединился к "Аль-Каиде" в 1990-х годах. Он работал в Афганистане на Усаму бен Ладена
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Теги: news, новости, Украина, Аль-каида, США, 7dniv, 7dnivinfo  
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