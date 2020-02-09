Ликвидацию своего основателя в Йемене подтвердила "Аль-Каида"

Отмечается, что гибель аль-Райми подтвердила неправительственная мониторинговая организация Site Intelligence Group.

Террористическая группировка "Аль-Каида" подтвердила факт гибели Касема аль-Райми - главаря исламистской группировки "Аль-Кайда на Аравийском полуострове". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Напомним, в начале февраля Белый дом заявил, что американским военным удалось в ходе спецоперации в Йемене ликвидировать главаря террористической группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" (АКАП) Касема ар-Райми.