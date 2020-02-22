Боевики на Донбассе обстреляли мирных жителей

Российские оккупационные войска обстреляли позиции Объединенных сил с применением вооружения, которое запрещено минскими соглашениями.

Оккупанты вели огонь из ствольной артиллерии калибра 122 мм. Противник выпустил 20 снарядов по защитникам Кондрашевки Новой.

Около полуночи обстановка на линии соприкосновения на Луганском направлении обострилась. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба операции Объединенных сил.

"Перед обстрелом наших позиций, российские оккупанты с целью дискредитации подразделений Объединенных сил прибегли к вооруженным провокациям и нанесли огневые удары по своим позициям, которые расположены вблизи жилых домов оккупированного населенного пункта Веселенькое", - говорится в сообщении.

В ООС подчеркнули, что никогда не вели, не ведут и никогда не будут вести огонь по домам мирных жителей.