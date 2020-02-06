Из-за непогоды во Львовской области задерживаются пять поездов

Сообщается, что падение деревьев на рельсы заблокировало работу железнодорожной инфраструктуры и оборудования станции Ходоров, участках Львов - Сапежанка, Оброшино - Щирец, Любинь Великий - Комарно, Яблонька - Соколики - Сянки, Рожнятов - Долина, Глубочек Великий - Озерная, Озерная - Собрания.

Во Львовской области из-за шквального ветра на железнодорожные пути упали деревья, в результате чего сбился график движения пяти поездов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".