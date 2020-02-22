На весенний график переходят КПВВ на Донбассе

Сообщается, что с 1 марта все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения переходят на весенний график работы.

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе с 1 марта 2020 года переходят на весенний график. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел в Facebook.

"Пропуск граждан и транспортных средств будет осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30. Время работы КПВВ увеличивается, поскольку в зимний период контрольные пункты работали с 8:00 до 17:00", - говорится в сообщении.